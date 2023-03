Clash entre Messi et le boss du PSG, cette recrue a choisi son camp

Amadou Diawara

Alors qu'un exercice de Christophe Galtier ne lui convenait pas, Lionel Messi aurait décidé de quitter prématurément une séance d'entrainement du PSG et de rentrer chez lui. Alors que cet événement a provoqué une polémique, Nuno Mendes a pris position indirectement sur le sujet, affirmant qu'il comptait toujours faire ce que l'entraineur du PSG lui demandait.

Pointé du doigt à cause de son faible travail défensif depuis sa signature au PSG, Lionel Messi aurait craqué. Selon les informations de RMC Sport , confirmées par Foot Mercato , la Pulga aurait quitté prématurément une séance d'entrainement du PSG dernièrement, et ce, parce que Christophe Galtier avait mis en place un exercice axé sur les tâches défensives. Mécontent, Leo Messi aurait quitté le Camp des Loges avant de rentrer chez lui.

Leo Messi provoque un scandale au PSG

Alors que Lionel Messi a provoqué une polémique, Nuno Mendes a évoqué le sujet indirectement ce samedi. Lors d'un entretien accordé à PSG TV, l'arrière gauche du PSG a affirmé qu'il ne comptait jamais remettre en cause les choix de Christophe Galtier.

«J'ai l'intention de faire ce que l'entraîneur me demande»