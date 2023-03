«Messi est nul» : Il réclame une folie au PSG

La rédaction

Ces derniers jours, l’avenir de Lionel Messi au sein du PSG semble clairement être remis en question. Que ce soit par les supporters, déçus par ses prestations, ou bien par l’Argentin lui-même, qui envisage désormais un retour à Barcelone. Pourtant, les dirigeants parisiens eux, ont fait de la prolongation du joueur une priorité. Selon Jonathan MacHardy, l’histoire de Léo Messi avec le PSG a assez duré.

Quasiment un an après avoir annoncé son projet de « révolution » , force est de constater que le PSG semble assez loin de son sujet. Surtout, rien ne semble avoir changé au niveau de la gestion de l’effectif, souvent très axée sur les vedettes. Alors que le club ambitionne une reconstruction, la prolongation de Lionel Messi au sein du club parisien fait débat. L’occasion pour Jonathan MacHardy de s’enflammer dans l’émission l’After Foot sur RMC .

Christophe Galtier doit profiter de la situation de Lionel Messi

« Je sais qu'il y a des discussions pour la prolongation de Lionel Messi, mais si vraiment l'équipe dirigeante veut continuer avec Campos et Galtier, Christophe Galtier doit s'en servir comme une opportunité pour enfin asseoir son autorité à la tête du club » , affirme Jonathan MacHardy. « Et très sincèrement, Lionel Messi c'est fabuleux ce qu'il a fait à la Coupe du monde, c'est extraordinaire, mais sur la scène européenne, ça fait six ans qu'il est nul dans les matches aller/retour de Ligue des champions » .

Lionel Messi «disparaît» dans les grands matchs