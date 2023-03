Le PSG veut régaler Mbappé, le message est lancé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de son 201ème minute le 4 mars dernier et désormais meilleur marqueur de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé a reçu les félicitations de son coéquipier, Nuno Mendes. Le joueur portugais espère, désormais, que le Français continuera à claquer des buts sous le maillot parisien, grâce à son aide.

Le 4 mars dernier, Kylian Mbappé écrivait l'histoire du PSG en devenant, seul, meilleur marqueur de l'histoire du PSG. Le joueur dépassait la marque d'Edinson Cavani, 200 buts. Lors d'un entretien accordé aux médias du club, Nuno Mendes a félicité son coéquipier.





« Nous avons une bonne connexion avec Kylian »

« Nous sommes deux joueurs très rapides, Kylian est un peu plus rapide que moi, mais je pense que nous avons une bonne connexion et que la vitesse nous aide beaucoup. Ça ne marche pas à tous les matchs, mais quand ça a marché il y a eu des buts et j’ai l’intention de lui faire beaucoup de passes décisives encore, comme à mes autres coéquipiers » a-t-il déclaré. Mais pour Nuno Mendes, ce n'est pas suffisant.

Nuno Mendes veut aider Mbappé