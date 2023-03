PSG : Ecoeuré par Mbappé, il a la «haine»

La rédaction

Leader de la Ligue 1 avec dix points d’avance sur l’OM, le Paris Saint-Germain recevait Brest samedi dernier. Une victoire deux buts à un qui a fait du bien au moral des Parisiens après l’élimination en Ligue des champions quelques jours plus tôt. Toutefois, ce résultat a assommé un peu plus Brest, en quête d’un maintien dans l’élite. Le défenseur du club breton, Jean-Kevin Duverne est d'ailleurs revenu sur cette défaite douloureuse contre le PSG, alors que Kylian Mbappé a marqué à la dernière seconde.

Samedi dernier, à la 90e minute, Kylian Mbappé est lancé en profondeur par Lionel Messi. L’attaquant français dribble Bizot, le gardien breton, et inscrit le but de la victoire pour le PSG. Un moment difficile pour les joueurs de Brest, à la recherche de points précieux pour rester en Ligue 1.

Désillusion face au PSG

Lors d’un entretien accordé à Foot Mercato , le défenseur de Brest, Jean-Kévin Duverne a livré ses impressions concernant la défaite contre le PSG : « L’état d’esprit est bon. Je peux vous dire qu’après le match, on était très frustrés. Prendre un but à la dernière seconde, ça met un peu de haine au collectif, parce qu’on sortait d’un très bon match (contre Strasbourg, ndlr). On a surtout été très très solides. C’est frustrant… ».

« Leur talent, ça fait la différence »