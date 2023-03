PSG : Messi met en danger le projet QSI, la folle annonce

La rédaction

Arrivé à l’été 2021 au PSG dans l’une des signatures les plus importantes du football moderne, Lionel Messi n’a pas toujours été à la hauteur des attentes à Paris. Alors que le contrat de l’Argentin expire en juin prochain, et que le club parisien souhaite le prolonger, son avenir en France semble loin d’être acquis. L’occasion pour l’ancien capitaine du PSG Éric Rabesandratana de s’exprimer sur le septuple Ballon d’Or.

Après la débâcle l’an passé face au Real Madrid, le PSG a une fois de plus, chuté en huitième de finale de la Ligue des Champions. Face au Bayern Munich, cette fois, les hommes de Christophe Galtier n’ont jamais semblé être à la hauteur du rendez-vous. C’est le cas également de Lionel Messi, bousculé lors des deux rencontres. Malgré des statistiques satisfaisantes en Ligue 1, le champion du monde n’a pas fait franchir un palier au PSG dans la coupe que le club recherche tant. C’est sur ce point qu’Éric Rabesandratana (passé par le club parisien entre 1997 et 2001) a souhaité s’exprimer sur les ondes de France Bleu .

«On ne sent pas une grande détermination» chez Lionel Messi

« Il faut faire attention quand on parle de Lionel Messi. Quand on regarde ses statistiques, c’est 65 matches pour 29 buts et 31 passes décisives. Il est donc décisif, comme on pouvait s’y attendre. Il est dans ses standards. Maintenant, au PSG, il y a un projet, celui de gagner la Ligue des Champions. Donc, on observe plus attentivement ce genre de matches plutôt qu’un PSG-Rennes » , déclare Éric Rabesandratana. « À ce niveau, on peut donc être déçu de Lionel Messi. C’est là où l’on reste sur notre faim. On ne sent pas une grande détermination » .

Le PSG «a besoin de joueurs déterminés»