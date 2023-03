Une polémique hallucinante éclate avec Messi, le PSG répond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le doute plane toujours au sujet de son avenir, Lionel Messi se retrouve au cœur d’une étonnante polémique après son départ soudain de l’entraînement mardi. Ces dernières heures, le bruit circule sur les réseaux sociaux que le numéro 30 du PSG aurait été déçu de ce que proposait Christophe Galtier, ce dernier essayant de le retenir en vain. Une version confirmée par certaines sources, mais fermement démentie par le Paris Saint-Germain et l’entourage de Lionel Messi.

Les versions divergent concernant le départ de Messi

Si plusieurs sources ont confirmé à RMC que Lionel Messi avait arrêté sa séance d’entraînement à cause d’un exercice mis en place par Christophe Galtier impliquant des tâches défensives à réaliser, ce qui n’aurait guère été du goût de l’Argentin, le club conteste pour autant cette version. Dans l’entourage du PSG, on assure en effet que Lionel Messi souffrait des adducteurs et était au soin le lendemain de son départ soudain.

« Fake News ! », dénonce le père de Leo Messi