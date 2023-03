Mercato - PSG : Il annonce déjà la prochaine destination de Messi

La rédaction

L’avenir de Lionel Messi semble s’éloigner de plus en plus du Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec le club de la capitale, la Pulga pourra s’engager dès cet été avec le club qu’il souhaite s’il ne prolonge pas. Et Andreu Fontas, ancien joueur du FC Barcelone, affirme connaître la prochaine destination de l’Argentin : la MLS.

Les rumeurs vont bon train quant à l’avenir de Lionel Messi. En effet le champion du monde argentin n’est toujours pas tombé d’accord avec le PSG pour renouveler son contrat en France. Si la situation n’évolue pas, il pourra alors, dès le 30 juin prochain, rejoindre librement et gratuitement le club qu’il souhaite. Selon plusieurs médias, FC Barcelone rêverait de rapatrier la Pulga en Catalogne, mais Al-Hilal et l’Inter Miami sont aussi attentifs à sa situation.

« Ce sera une grande réussite »

L’ancien joueur du Barça Andreu Fontas, a lâché une bombe sur Leo Messi lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo . Le défenseur de Kansas City affirme qu’avec Sergio Busquets, Lionel Messi va migrer vers la MLS : « Je pense qu’ils viendront (en MLS). S’ils réussissent à faire venir Messi, ce sera une grande réussite. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ce sont des gens qui savent ce qu’ils font et qui ont beaucoup d’argent. Ils vont faire de cette ligue quelque chose de très puissant. J’espère qu’ils viendront. A Kansas ? Ce sont plutôt des viandes de Miami ou Los Angeles (rires). » a confié Fontas.

Il envoyait déjà Messi en MLS l’été dernier