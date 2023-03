Messi s’est encore raté avec le PSG, le Parc des Princes l’attend

Axel Cornic

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain va disputer son premier match à domicile depuis la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, avec la double défaite contre le Bayern Munich. La saison dernière, les supporters parisiens avaient très mal réagi à l’élimination contre le Real Madrid prenant pour cibles les plus grandes stars de l’équipe. Mais cette fois-ci, les choses pourraient se passer autrement...

Personne n’a oublié les sifflets du Parc des Princes, surtout pas Neymar et Lionel Messi. Les deux stars du PSG ne semblent pas avoir totalement pardonné à leurs supporters la contestation qui a suivi l’élimination de la Ligue des Champions face au Real Madrid, en témoignent certains comportements, notamment le refus de saluer le virage après chaque match.

Premier match à domicile après la catastrophe en Ligue des Champions

Doit-on s’attendre à un épisode semblable ce dimanche, avec la réception du Stade Rennais dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 ? La Gazzetta dello Sport explique qu’aucun évènement particulier ne semble avoir été organisé par les supporters du PSG, même s’il faudra vraisemblablement se méfier de la réaction des virages du Parc des Princes.

Messi assez serein ?