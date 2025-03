«Allô, c'est le PSG», le Qatar vole un club italien !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est passé dans une autre dimension à l'arrivée des qataris à l'été 2011. A cette intersaison précise, Jérémy Ménez a pris la décision d'ignorer les avances de la Juventus pour rejoindre son club de cœur : le PSG. Le coup de fil de Leonardo, directeur sportif à ce moment-là, a fait toute la différence.

A l'été 2011, le PSG passait sous pavillon qatari, trois ans après avoir frôlé la relégation en Ligue 2. Le club de la capitale faisait donc peau neuve avec un nouveau président qui l'est toujours : Nasser Al-Khelaïfi. La direction sportive revenait à Leonardo, ancien joueur du Paris Saint-Germain.

PSG : Doué va rejoindre une nouvelle équipe, c’est imminent ?

➡️ https://t.co/i6zt9WAOVe pic.twitter.com/3k2WsxyTLl — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

«Je devais signer à la Juve»

Au cours du premier mercato d'été, Jérémy Ménez a déposé ses valises au PSG en provenance de la Roma alors qu'initialement, son transfert à la Juventus était en passe d'être entériné.

« Où je suis le plus épanoui ? Au PSG, parce que j'arrive à 24 ans et à cette époque je devais signer à la Juve. Je me rappelle, Antonio Conte m'appelle pour que je signe à la Juve. J'étais à l'Ile-Maurice en vacances et je reçois un appel de Leonardo (ndlr tout juste nommé directeur sportif du PSG à l'époque) qui me parle du projet QSI, qu'on va prendre un tel et un tel ».

«J'ai dit : je vais réfléchir et je vous rappelle. Mais j'avais même pas besoin de réfléchir»

Répondant au journaliste Smaïl Bouabdellah pour Kampo, celui qui n'a plus joué depuis Bari l'année dernière a confié que l'appel de Leonardo avait tout changé pour lui à l'époque, engendrant son transfert du côté du Paris Saint-Germain.

« J'avais la Juve et tout, mais tu te doutes bien que quand j'entends : « Allô, c'est Leonardo, c'est le PSG », mon club de cœur, j'habitais à 15 minutes du Parc des princes. J'ai dit : je vais réfléchir et je vous rappelle. Mais j'avais même pas besoin de réfléchir, ma décision était déjà prise. Wow. (...) C'est mon club de coeur, avec QSI, je ne me suis pas posé de questions et pour moi mon rêve allait commencer ».