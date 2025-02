PSG - 50M€ : Le coup de génie avec «une vedette internationale» !

La rédaction

Après un début de carrière plus que prometteur, Ousmane Dembélé a connu un coup de mou de quelques années lors de son passage en Espagne, au FC Barcelone. Cependant, le Français revit sous les ordres de Luis Enrique au PSG, et Daniel Riolo le qualifie même de « vedette internationale ». Un renouveau qui se ressent sur le terrain : l'ancien Rennais réalise la meilleure saison de sa carrière avec 24 passes décisives et 6 buts toutes compétitions confondues.

Ousmane Dembélé est arrivé au PSG à l'été 2023 contre 50 M€. Formé au Stade Rennais, puis passé par Dortmund, l'attaquant français a connu un coup de moins bien lors de son aventure au FC Barcelone. Après six années passées en Catalogne et une première année compliquée au PSG, Dembélé revit cette année et s'épanouit pleinement sous les ordres de Luis Enrique.

« Dembélé ? C’est une vedette internationale »

Pour Daniel Riolo, le transfert de Dembélé au PSG est un gros coup et, s'il a souvent été critique à son égard, il reconnaît sa progression sur les derniers mois. « Le PSG a fait quelques coups spectaculaires comme l’arrivée de Zlatan. Mais Matuidi, personne ne se dit qu’il va atteindre un haut niveau, Verratti, personne ne le connaît, Marquinhos, personne ne le connaît. Dembélé ? C’est 80M€ (le montant du transfert est en réalité de 50 M€, ndlr.), c’est une vedette internationale. Kvara ? Toute l’Europe le voulait », a expliqué le chroniqueur au micro de l’After Foot sur RMC.

La forme d'Ousmane Dembélé

Le joueur du PSG est dans une forme olympique. Dembélé enchaîne les matchs en étant décisif et a déjà largement battu son record de buts sur une saison. Le « Moustique » comptabilise 24 passes décisives et 6 buts toutes compétitions confondues avec son équipe, dont 17 en Ligue 1, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat devant notamment Mason Greenwood (OM) et Jonathan David (LOSC).