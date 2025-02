Bertrand Latour, sa relation secrète avec Laure Boulleau

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bertrand Latour, nouvel arrivant sur Canal+, s’est rapidement intégré au Canal Football Club depuis ses débuts à la rentrée. Interrogé sur ses premiers mois sur la chaîne cryptée, le journaliste est notamment revenu sur sa relation avec Laure Boulleau, qui dépasse le cadre professionnel par des échanges réguliers en dehors des émissions.

Le mercato footballistique n’est pas que sur les terrains. En septembre, Bertrand Latour quittait le plateau de la Chaîne L’Équipe qu’il avait rejoint en 2016, pour rejoindre Canal+ afin d’apparaître chaque dimanche dans le Canal Football Club et à chaque soirée de Ligue des champions. Le journaliste de 32 ans n’a pas traîné avant de prendre ses marques, avec des prises de position tranchantes comme il en a l’habitude. Une adaptation éclair à l’antenne, mais aussi derrière les caméras comme il le raconte.

« Laure Boulleau m'envoie même des messages quand on ne travaille pas »

« Mon intégration s'est faite naturellement. Ils m'ont très bien accueilli. C'est une fierté d'être dans cette émission qui existe depuis si longtemps (2008, ndlr) », a confié Bertrand Latour, dans des propos rapportés par Télé-Loisirs. L’ancien chroniqueur de L’Équipe du Soir a notamment rejoint Laure Boulleau, avec qui la relation dépasse le simple cadre du travail. « On se taquine. Laure m'envoie même des messages quand on ne travaille pas, révèle-t-il. On s'écrit parfois les week-end pour parler. Par exemple, nous débattions sur le mercato de l'OM ».

« Cela nous permet d’aller plus loin dans les débats »

Les rapports sont également chaleureux avec les autres chroniqueurs du CFC et Hervé Mathoux, à la tête de l’émission depuis 17 ans. « Nous avions déjeuné ensemble avant de commencer dans le CFC. Et il nous arrive aussi de nous parler en dehors des émissions », précise Bertrand Latour, heureux de cette complicité : « Cela nous permet d’aller plus loin dans les débats : on peut se rentrer dedans et se chambrer. »