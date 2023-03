Le Barça appelle Leo Messi, coup de tonnerre au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi est encore dans le flou pour son avenir, les négociations avec le PSG pour une prolongation étant au statu quo. Selon certaines sources, l’Argentin s’imaginerait faire son retour au FC Barcelone, une opération vue d’un très bon œil par Ronald Araujo, qui appelle son ancien coéquipier à retrouver le Camp Nou.

Arrivé au PSG à l’été 2021, Lionel Messi espérait triompher dans son nouveau club avec l’ambition de remporter une fois encore la Ligue des Champions. Près de deux ans plus tard, le bilan est plus que mitigé, avec une MNM (le trio offensif qu'il forme avec Kylian Mbappé et Neymar) qui n’est jamais parvenue à briller au plus haut niveau. Alors que son départ prématuré de l’entraînement mardi fait polémique, l’Argentin est aujourd’hui en plein doute pour son avenir, son bail avec le PSG arrivant à expiration. Selon Foot Mercato , Lionel Messi est nostalgique de Barcelone et se verrait bien faire son retour chez les Blaugrana durant l’intersaison. Et Ronald Araujo n’attend que ça.

🇦🇷 Lionel #Messi est au cœur d’une polémique après son départ de l’entraînement pour un désaccord supposé avec Christophe #Galtier #PSGUn épisode supplémentaire dans le feuilleton des (nombreux) clashs entre l’Argentin et ses entraîneurs@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/uu5rxGDyO6 — Bernard Colas (@BernardCls) March 18, 2023

« J'espère que toutes les conditions sont réunies pour qu'il revienne »

Alors qu’il apparaît désormais comme un cadre au FC Barcelone, Ronald Araujo n’a pas caché son souhait de voir Lionel Messi retrouver son ancien club une fois son engagement avec le PSG terminé. « J'aimerais qu'il revienne. C'est le meilleur joueur du monde et c'est sa maison , explique le défenseur, interrogé par Infobae. Son retour nous aiderait beaucoup à tenter de remporter une nouvelle Ligue des champions. J'espère que toutes les conditions sont réunies pour qu'il revienne. Nous le voulons tous à nos côtés. »

« Nous serions ravis qu'il revienne jouer pour nous »