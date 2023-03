«Bête noire» : Il dévoile la recette miracle pour battre le PSG

La rédaction

Le Stade Rennais se déplacera au Parc des Princes ce dimanche pour y affronter le PSG. Un club qui réussit aux Bretons, puisqu'ils ont battu le PSG durant l'ère qatarie à six reprises. Et lors de la dernière victoire en date, le 15 janvier dernier, Hamari Traoré avait inscrit l'unique but de la partie. D'ailleurs, ce dernier a dévoilé sa recette miracle pour venir à bout du PSG.

65ème minute de Rennes - Paris Saint-Germain en janvier dernier, Adrien Truffert déborde sur le côté gauche de la surface et sert en retrait son capitaine, Hamari Traoré. L'international malien reprend en une touche du pied gauche et trompe Gianluigi Donnarumma. Ce but permet à Rennes de remporter son sixième match contre le PSG version Qatar, devenant ainsi la bête noire du club de la capitale. Mais Hamari Traoré n'est pas superstitieux et réfute cette idée.

« Le PSG n'a pas de bête noire »

Dans les colonnes du Parisien , Hamari Traoré a évoqué cette image de bête noire qu'a le Stade Rennais face au PSG : « Le PSG n’a pas de bête noire. Gagner contre eux est toujours un exploit. Mais c’est vrai que beaucoup de matchs contre eux nous ont souri. À l’aller, on a réussi un très gros match d’équipe. On avait des blessés, personne ne nous voyait gagner, mais on les a mis en danger. »

Un scandale éclate avec Messi, le PSG était prévenu https://t.co/gKHmJymqa5 pic.twitter.com/YXcw5PUj8B — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

« Il faut être irréprochables »