«Il vient d'une autre planète» : Il a halluciné devant cette superstar du PSG

La rédaction

Ancien joueur du FC Barcelone, Andreu Fontas n’a pas manqué de rendre grâce à son ex-coéquipier Lionel Messi, et ce, lors d’un entretien accordé au journal espagnol Mundo Deportivo. Le défenseur central est revenu sur ses années passées en Catalogne en évoquant les souvenirs qu’il a du septuple Ballon d’Or.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi est au centre de toutes les interrogations concernant son avenir. De nombreux clubs espèrent pouvoir signer librement l’Argentin cet été, à commencer par le FC Barcelone et l’Inter Miami (MLS).

F1 : Grande annonce pour Hamilton, Verstappen va enrager https://t.co/eE4MSFpk6u pic.twitter.com/hTG1bXG5m7 — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Messi à l’entraînement, « c’était incroyable »

Passé par le Barça entre 2009 et 2013, Andreu Fontas a été interrogé sur sa relation avec Lionel Messi, et ce, parce qu’il pourrait le retrouver aux États-Unis la saison prochaine en cas de transfert dans la franchise de David Beckham à l'Inter Miami : « C’était incroyable. C’était très bon. Tout le monde était très bon, mais il l’était encore plus. C’était incroyable de voir ce qu'il faisait même à l'entraînement. C'est un compétiteur né, un gagnant. Il gagnait toujours même si son équipe était en dessous. Il prenait le ballon et marquait pour que son équipe gagne. Il vient d'une autre planète ».

Quid de l’avenir de Messi ?