Le PSG menacé, la révolution est confirmée

De retour au Parc des Princes ce dimanche, le PSG affronte le Stade Rennais. Battu à l’aller par les Bretons, le club de la capitale doit l’emporter pour conforter un peu plus sa place de leader. Mais en face, Bruno Genesio a des arguments, il compte d’ailleurs relancer sa défense à 5, un dispositif qu’il avait utilisé pour la première fois à l’aller.

Après une victoire poussive contre le Stade Brestois samedi dernier, le PSG retrouve le Parc des Princes pour affronter Rennes. En janvier dernier, le club de la capitale s’était incliné en Bretagne, juste après le revers concédé à Lens. Même si le PSG a quasiment assuré sa première place, les supporters attendent une victoire.

Rennes veut répéter l’exploit

Mais en face, le Stade Rennais a des arguments. Même si l’équipe entraînée par Bruno Genesio sort de deux tristes rencontres face à l’OM et Auxerre, Rennes vient pour prendre des points avec en vue une nouvelle qualification en Coupe d’Europe. Et pour l’emporter contre le PSG, Bruno Genesio va répéter son coup tactique de l’aller. D’après les informations du journal L’Équipe , le Stade Rennais devrait jouer avec une défense à 5. Un dispositif utilisé pour la première fois… contre le PSG.

«On peut prendre une belle fessée»