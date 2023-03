PSG : «On peut prendre une belle fessée», l’annonce choc

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sorti de la Ligue des Champions, le PSG n’a plus que le championnat à jouer. Après une victoire poussive à Brest, le club de la capitale reçoit le Stade Rennais qui vit aussi une période délicate. Tenus en échec à Auxerre, les Bretons veulent rebondir mais Bruno Genesio a conscience qu’avec une telle performance, ses hommes peuvent couler au Parc des Princes.

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions viennent de se terminer mais la saison du PSG paraît déjà terminée, ou presque. Éliminé de la C1 et de la Coupe de France, le club de la capitale n’a plus que le championnat à jouer, une compétition presque acquise puisque Paris a dix points d’avance sur l’OM, son premier poursuivant.

Rennes est très attendu

Dimanche après-midi, c’est le Stade Rennais qui se présente au Parc des Princes. Après sa défaite à domicile contre l’OM et le triste nul concédé à Auxerre, les Bretons doivent réagir s’ils veulent décrocher leur qualification en Coupe d’Europe. Habitué des grands matchs, notamment face au PSG, Bruno Genesio sait toutefois que si son équipe joue comme à Auxerre, le score sera bien plus sévère.

«On a forcément plus de vigilance»