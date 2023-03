Mercato - PSG : Paris a lancé son opération séduction pour Mbappe

Alexandre Higounet

Les mouvements récents du Paris Saint-Germain sur le mercato tendent à indiquer que les dirigeants parisiens ont définitivement opté pour une stratégie claire pour l’avenir : à savoir déconstruire la MMN (Messi-Mbappe-Neymar) pour mettre l’attaquant français dans les meilleures conditions sportives, celles qu’il souhaite, afin de l’inscrire sur la durée au Parc. Analyse.

Alors qu’il a encaissé la nouvelle élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern avec fatalité (« Nous avons fait notre maximum et notre maximum, c’est ça »), Kylian Mbappe a au passage adressé un message très clair à sa direction : si le club de la capitale veut que l’attaquant français s’inscrive dans le long terme au Parc des Princes, à savoir au-delà de juin 2024, date de la fin de son contrat, il va falloir totalement rebâtir le projet et remodeler l’effectif en profondeur afin qu’il soit compétitif au plus haut niveau et mentalement disposé aux combats inhérents aux sommets européens, deux dimensions absentes aujourd’hui.

Mercato - PSG : Un duo Mbappe-Haaland à l’horizon 2024 ? La réponse https://t.co/kPa8oxsjfX pic.twitter.com/BwyDX1flYj — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Arrêter la MMN…

Lorsque l’on regarde les dernières actualités du mercato parisien, il semble bien que les dirigeants parisiens aient entendu le message. Ainsi, la prolongation de Messi, proche d’être actée fin décembre et qui plomberait la capacité d’investissement du club pour remodeler l’effectif, apparaît aujourd’hui en stand-by, pour ne pas dire plus. De même, le PSG a émis le message que Neymar ne serait pas retenu en cas d’offre.

… et trouver le pivot de haut niveau que souhaite Mbappe