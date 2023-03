La presse espagnole lâche une bombe sur le mercato de Messi

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi se rapprocherait dangereusement d'un retour vers le FC Barcelone. Selon la presse catalane, Joan Laporta et la Pulga se seraient réconciliés. Ainsi, Leo Messi rêverait désormais de faire son retour au Camp Nou, et n'attendrait plus qu'un geste de son ancien club.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrivait à terme le 30 juin 2021, Lionel Messi a tout essayé pour rempiler. A la fin de son engagement, la Pulga a même poursuivi les négociations avec Joan Laporta pendant plusieurs semaines. Toutefois, les deux hommes n'ont jamais réussis à trouver un terrain d'entente.

Messi rêve de revenir au Barça

Dans l'obligation de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière, Lionel Messi s'est envolé en direction de Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Ayant signé un contrat de deux saisons, la Pulga est liée au club de la capitale jusqu'au 30 juin. Ainsi, Leo Messi sera une nouvelle fois transféré pour 0€ s'il ne renouvelle pas son contrat avec le PSG. Pour éviter ce terrible scénario, la direction du PSG est actuellement au travail. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les hautes sphères parisiennes sont en pourparlers avec le clan Messi pour une prolongation, et les discussions sont en bonne voie. Toutefois, le PSG doit tout de même se méfier du Barça sur ce dossier.

Messi attend un geste du Barça