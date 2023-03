Grande nouvelle au PSG, un dossier brûlant enfin réglé ?

La rédaction

C’est l’un des dossiers chauds du moment au PSG. Sergio Ramos va-t-il prolonger avec le club de la capitale ? Depuis plusieurs semaines, différents médias comme Mundo Deportivo annoncent que la direction parisienne et le clan Ramos souhaitent continuer ensemble. Le journaliste turc Ekrem Konur a affirmé ce vendredi que les discussions ont enfin abouti dans un sens.

Deuxième joueur le plus utilisé au Paris Saint-Germain après Marquinhos par Christophe Galtier, Sergio Ramos a réalisé une saison pleine. Contrairement à sa première saison avec le PSG, le défenseur de 36 ans a réussi à éviter les blessures et a même rendu de belles copies sur le terrain, notamment lors des doubles confrontations contre l’OM et le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des Champions.

Ramos au PSG jusqu’en 2024

La forme actuelle de Ramos aurait convaincu Nasser Al-Khelaïfi de lui offrir une année supplémentaire, dans le cas notamment où l’Espagnol accepterait de baisser son salaire. Et d’après les informations d’Ekrem Konur, les deux parties auraient enfin trouvé un accord pour étirer le bail de Sergio Ramos jusqu’en juin 2024. Il ne manque plus que l’officialisation du club !

Un accord qui arrive au bon moment

Si elle se confirme, la prolongation de Ramos viendrait à point pour le PSG qui doit réfléchir en parallèle à l’avenir d’une autre de ses stars, celui de Lionel Messi. De plus, avec la grave blessure de Presnel Kimpembe au talon d’Achille et les soucis physiques de Nordi Mukiele et Marquinhos, le manque de profondeur de banc au poste de défenseur central commence à se faire ressentir.