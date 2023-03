Le PSG lâche une réponse pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec la nouvelle déconvenue en Ligue des Champions, le PSG semble d’ores et déjà préparer un mercato estival très agité afin de se renforcer. Et en attendant de savoir qui débarquera et qui prendra la porte, Christophe Galtier s’est montré très énigmatique sur les contours de son effectif pour la saison prochaine.

Depuis l’élimination face au Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, les spéculations vont bon train concernant le prochain mercato estival du PSG. Plusieurs profils comme Victor Osimhen (Naples), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou encore Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) sont annoncés dans le viseur de Luis Campos pour cet été.

Transfert retentissant, le PSG prépare du lourd pour Mbappé https://t.co/BztIIZg7kT pic.twitter.com/02ZZ5K6Yzy — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Nouveau départ au PSG ?

Le PSG entend donc renouveler une partie de son effectif pour essayer de repartir sur de meilleures bases la saison prochaine, et ainsi tirer un trait sur cet exercice 2022-2023 une nouvelle fois décevant sur le plan européen. Mais en attendant de savoir de quoi sera réellement fait ce mercato, le club de la capitale reste silencieux…

« Aucune projection »