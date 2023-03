«On croise les doigts», il a peur d’une hécatombe au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé au Stade Rennais ce dimanche au Parc des Princes, le PSG s’est incliné 2-0. Une défaite logique vu la physionomie du match. Il faut dire que Paris n’avait pas beaucoup de solutions, notamment en défense. Christophe Galtier espère récupérer ses joueurs après la trêve… mais surtout ne pas en perdre d’autres.

Éliminé de la Ligue des Champions la semaine dernière par le Bayern Munich, le PSG faisait son retour au Parc des Princes ce dimanche face au Stade Rennais. Et Paris n’a pas brillé. Battu 2-0 chez lui, le club de la capitale est retombé dans ses travers. Même Kylian Mbappé n’est pas parvenu à faire trembler les filets, bien stoppé par un Steve Mandanda très inspiré.

Un PSG miné par les blessures

Il faut dire que le PSG n’était pas aidé par les blessures. Derrière, Christophe Galtier devait faire sans Marquinhos, Achraf Hakimi, Nordi Mukiele ou encore Sergio Ramos. C’est donc une défense inexpérimentée avec Juan Bernat dans l’axe qui s’est avancée sur la pelouse du Parc des Princes. Et le PSG l’a payé cher. Après la rencontre, Christophe Galtier a fait le point sur les absents, il espère en revoir la plupart pendant la trêve… et ne pas en perdre davantage.

«On va le faire», le gros coup de pression du PSG sur l’OM https://t.co/FEFJuD2O98 pic.twitter.com/UTBnLmI3FX — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

«J’espère qu’on pourra avoir un effectif plus conséquent»