Alerte au PSG, une star s’agace

Le PSG a une nouvelle fois déçu dimanche en championnat, chutant à domicile face au Stade Rennais en Ligue 1. Une défaite qui pourrait avoir des conséquences à terme au classement même si le club de la capitale reste leader, et après la rencontre, Gianluigi Donnarumma a tiré la sonnette d’alarme dans le vestiaire.

Alors qu’il n’a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison, le PSG continue d’inquiéter. Dimanche, les hommes de Christophe Galtier ont été dominés au Parc des Princes par le Stade Rennais (0-2), emmené par un grand Steve Mandanda, puisque le gardien breton qui a écœuré les attaquants adverses. Et son homologue du PSG, Gianluigi Donnarumma, n’était absolument pas satisfait après la rencontre et l’a fait savoir en zone mixte.

Ça gronde au PSG pour Messi, il lui déroule le tapis rouge https://t.co/Tm3QvjKaTL pic.twitter.com/f0DvL0jcDE — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« On doit faire mieux, on doit gagner »

« Ç'a été un match difficile, il nous manquait pas mal de joueurs mais on ne cherche pas d'excuses. Dans ce type de match, on doit faire mieux, on doit gagner surtout pour tous les supporters qui nous soutiennent, qui sont toujours derrière nous. Maintenant on va partir en sélection. À notre retour, on devra tout faire pour retrouver notre meilleur niveau », a lâché le gardien italien du PSG, qui a fait passer un message très clair au vestiaire.

« On doit s’améliorer »