«On va le faire», le gros coup de pression du PSG sur l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour au Parc des Princes après l’élimination en Ligue des Champions, le PSG s’est incliné chez lui contre le Stade Rennais (0-2). Une défaite qui fait mal pour Paris mais qui n’inquiète pas Hugo Ekitiké, toujours persuadé que son équipe va aller chercher le titre en fin de saison.

Il y a quelques semaines, le PSG est allé étriller l’OM sur la pelouse du Stade Vélodrome, une victoire qui a quasiment scellé le sort de cette saison de Ligue 1. Mais le PSG n’a pas su enchaîner et a ensuite été éliminé de la Ligue des Champions. Dominé de bout en bout par le Bayern Munich, le club de la capitale n’a donc plus que le championnat à jouer. Une compétition où le PSG ne flambe pas vraiment ces derniers temps…

Le PSG rechute

Une semaine après une victoire poussive sur la pelouse de Stade Brestois, le PSG s’est incliné à domicile contre Rennes (0-2). Même si cette défaite ne devrait pas suffire pour relancer le suspense en championnat, l’ambiance est pesante au PSG. Hugo Ekitiké, qui s’est exprimé après la défaite des siens, reste toutefois confiant pour la suite de la saison.

PSG : Messi snobe les supporters, il prend cher https://t.co/eqXx6pMJxg pic.twitter.com/05j9BaV5pN — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

«Un titre à aller chercher et on va le faire»