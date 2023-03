Le PSG fait passer un énorme message après le fiasco

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé au Stade Rennais ce dimanche, le PSG s’est incliné à domicile (0-2) pour la première fois de la saison en championnat. Pas vraiment inspiré, le club de la capitale garde tout de même confiance, Hugo Ekitiké a d’ailleurs expliqué après le match qu’il n’y avait pas d’inquiétude.

Encore une défaite pour le PSG. Battu par Lens, Rennes et Monaco en championnat, c’est encore face aux Bretons que le club de la capitale s’est incliné ce dimanche (0-2). Un revers qui fait mal pour les supporters parisiens, une grosse semaine après l’élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Entré en jeu en fin de rencontre, Hugo Ekitiké n’est pas parvenu à inverser le cours du match mais il est revenu sur la défaite du PSG.

«On n’est pas inquiets»

« Il y a beaucoup de déception parce que je sais que l’équipe peut faire beaucoup mieux. On n’est pas inquiets. On a fait un mauvais match comme ça peut arriver à tout le monde, nous on a moins le droit. Il faut bosser, revenir plus fort et finir ce championnat en beauté. Il est clair qu’on veut gagner la L1. La Ligue des Champions c’est un objectif aussi mais maintenant on est sortis. On pense titre, Ligue 1, c’est tout ce qu’il y a dans notre tête », a annoncé l’attaquant du PSG au micro de Prime Video.

Le PSG a de l’avance

Des mots forts de la part d’Hugo Ekitiké. Malgré la mauvaise passe, le PSG a toujours un petit matelas et sera difficile à déloger de sa première place. Avec les éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France, le PSG n’a plus qu’un match à jouer par semaine. Ce qui devrait permettre, sur le papier, au club de la capitale de gérer tranquillement cette fin de saison.