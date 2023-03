Encore une catastrophe pour le PSG, il dévoile les raisons

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG est encore tombé. Auteur d’une prestation très décevante, le club de la capitale s’est incliné à domicile contre le Stade Rennais (0-2). Après la nouvelle défaite de ses hommes, Christophe Galtier s’est justifié en pointant du doigt les nombreuses absences, notamment en défense.

Dix jours après l’élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG a déjà rechuté. Le club de la capitale a été battu à domicile par le Stade Rennais (0-2), sa première défaite au Parc des Princes en championnat. Malgré Kylian Mbappé, le PSG n’a jamais été en mesure de réellement inquiéter les Bretons. Après la rencontre, Vitinha a voulu demander pardon aux supporters parisiens.

Le message poignant de Vitinha

« Nous avons fait un très mauvais match, il y a peu de choses à dire. Pardon aux supporters, qui sont toujours là. Ce n'est pas une performance qui nous ressemble, nous sommes très tristes. Jamais nous n'aurions pu imaginer cela, les supporters ne méritent pas ça. On ne va pas abandonner. On va penser à ce qu'il faut améliorer pendant la trêve », a lancé le milieu de terrain du PSG au micro de Canal + après la défaite de son équipe. Christophe Galtier l’a succédé et a tenté d’expliquer le nouveau revers du PSG.

«On a fait des erreurs mais qui me paraissent logiques»