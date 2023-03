Révolution en équipe de France avec Mbappé, c’est validé

La rédaction

Orpheline d’Hugo Lloris tout juste retraité, l’équipe de France doit trouver son nouveau capitaine. Si certains plaident pour qu’Antoine Griezmann porte le brassard autour du bras, d’autres espèrent plutôt que ce soit Kylian Mbappé qui endosse ce rôle. C’est le cas d’un champion du monde qui le voit déjà comme un « leader ».

Après la Coupe du monde, la France finaliste, a dû dire au revoir à deux de ses principaux cadres. Avec 145 matchs joués avec les Bleus , Hugo Lloris laisse derrière lui, une équipe sans capitaine. Le gardien mythique de l’équipe de France était devenu recordman du nombre de capitanats en 2016 et est le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection. Difficile donc de passer derrière un joueur aussi respecté mais la question se pose forcément. Qui succèdera à Lloris dans le rôle de leader des Bleus ?

« Il est capable d’être un vrai capitaine »

Pressenti comme le favori pour prendre la succession d’Hugo Lloris du fait de son expérience, Antoine Griezmann pourrait bien voir l’un de ses coéquipiers lui voler la vedette. En effet, certains indiquent que le rôle de capitaine reviendra très prochainement à Kylian Mbappé. Présent sur le plateau de Téléfoot , Bixente Lizarazu espère lui aussi que ce sera le cas : « Celui qui coche toutes les cases, c’est Kylian. Il a 24 ans, il est déjà leader sur le terrain. On l’a vu à la Coupe du monde avec son triplé dans un moment très, très difficile. Leader dans la communication, il sait toucher là où il faut comme il faut et je pense qu’il est capable d’être un vrai capitaine » .

Une nouvelle « étape » dans la grande carrière de Mbappé