Il claque la porte de l’équipe de France et justifie son choix

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar a bien choisi de représenter l'Algérie, délaissant ainsi l'équipe de France. Cette décision fait énormément parler et beaucoup l'expliquent par un manque de niveau du milieu de terrain de l'OL qui n'aurait tout simplement plus sa place avec les Bleus. Mais pour lui, c'est bien différent.

Ce jeudi, Houssem Aouar a pris la décision de changer de nationalité sportive, délaissant l'équipe de France pour la sélection algérienne. Non-rappelé par Didier Deschamps depuis 2020 et en déclin total depuis deux saisons, le milieu de l'OL ne peut actuellement pas prétendre à une sélection chez les Bleus tant l'entrejeu est fourni, et c'est sur cet argument que beaucoup d'observateurs s'appuient pour expliquer son choix. Alors, Houssem Aouar a-t-il choisi l'Algérie parce qu'il n'avait pas le niveau pour les Bleus ?

«J’ai vu un signe du destin»

Dans un entretien accordé à Téléfoot , Houssem Aouar est revenu sur les critiques dont il fait l'objet depuis jeudi et sa décision de snober l'équipe de France. « Je suis prêt à faire face aux critiques. Et puis je les comprends aussi. Mais c’est comme ça, c’est mon choix. Je suis prêt à faire face. Cet été, lors de mes vacances, j’étais en Algérie. Quand j’ai vu que le président et le sélectionneur sont venus pour me tendre la main, j’ai vu un signe du destin », a-t-il déclaré. Le milieu de l'OL martèle qu'il ne s'agit en aucun cas d'une décision prise par dépit.

«C’est un manque de respect envers notre pays»