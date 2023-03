Coups durs pour Deschamps, les plans B activés

Thibault Morlain

Après la Coupe du monde, l’équipe de France va reprendre du service. Alors que les Bleus affronteront les Pays-Bas et l’Irlande, Didier Deschamps a déjà communiqué sa liste des joueurs convoqués. Mais voilà que le sélectionneur des Bleus pourrait devoir faire avec des forfaits. Et Deschamps semble avoir prévu ce qu’il faut pour pallier cela.

Place maintenant aux éliminatoires de l’Euro 2024 pour l’équipe de France. D’ici quelques jours, les hommes de Didier Deschamps affronteront les Pays-Bas puis l’Irlande. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur a communiqué sa liste parmi laquelle on pouvait notamment retrouver Wesley Fofana, appelé pour la première fois en équipe de France, ainsi que William Saliba.

Forfait pour Saliba et Fofana ?

Mais voilà que le défenseur central de Chelsea et celui d’Arsenal pourraient ne pas être du rassemblement avec l’équipe de France. En effet, William Saliba s’est blessé au dos en Europa League et devrait être forfait. De son côté, Wesley Fofana est sorti blessé ce week-end.

Des remplaçants en équipe de France