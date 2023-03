Il recale l’équipe de France, c’est validé

Arnaud De Kanel

Ce jeudi, Houssem Aouar a officialisé son choix de représenter l'Algérie, lui qui avait pourtant été appelé par Didier Deschamps en 2020. Une décision vivement critiquée par certains comme les supporters de l'OL, mais compréhensible pour plusieurs raisons d'après Guy Roux.

Ces derniers jours, plusieurs joueurs bi-nationaux ont décidé de refuser l'équipe de France afin de représenter leur pays d'origine à l'image de Farès Chaïbi, Badredine Bouanani, Jaouen Hadjam mais surtout Houssem Aouar, un temps dans les plans de Didier Deschamps. Le choix du joueur de l'OL fait énormément parler, d'autant plus qu'il a avoué qu'il regrettait d'avoir accepté sa convocation avec les Bleus . Mais Guy Roux comprend parfaitement sa décision.

«Je le comprends très bien»

De passage sur Europe 1 , Guy Roux a évoqué le cas Houssem Aouar et des bi-nationaux. « C'est le résultat de l'histoire coloniale de la France, qui a colonisé une grande partie de l'Afrique. Ensuite, il y a l'immigration qui est la première conséquence de cette empire colonial. Il y a des joueurs dont les parents sont encore dans d'autres pays. Ces garçons ont des liens culturels et sentimentaux avec le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils sont liés à ces pays. Je le comprends très bien », avance l'ancien coach de l'AJ Auxerre, avant de poursuivre.

«Que les Français ne se plaignent pas»