Comme Zidane et Mbappé, une star de Deschamps reçoit une improbable surprise

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud a de nouveau été appelé dans la liste de Didier Deschamps pour les matchs face aux Pays-Bas le 24 mars, et contre l’Irlande le 27. Champion du monde 2018, l’attaquant français aura marqué les esprits en sélection, mais également de son village en Isère, où il a désormais une fresque à son effigie.

Face à la Pologne lors des huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde, Olivier Giroud inscrivait son 52ème but avec les Bleus dépassant alors le record de réalisations détenu par Thierry Henry. Désormais âgé de 36 ans, l’attaquant continue d’avoir la confiance de son entraîneur Stefano Pioli avec le Milan AC, mais également celle de Didier Deschamps, qui en a fait un élément central de la sélection.

Olivier Giroud célébré à Froges en Isère

Le périple de l’attaquant avait débuté en Isère, à Froges, puis à Grenoble le plus grand club du département. Et c’est justement dans la commune de 3360 habitants qu’un bel hommage a été réservé à Olivier Giroud. En effet, une fresque avec une photo de l’attaquant célébrant un but a été dévoilée ce vendredi. Aux côtés de la photo : un slogan. « Marquer des buts et les mémoires. Froges est fier de son champion Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus » .

Olivier Giroud touché par cet hommage