Un joueur abandonne l’équipe de France, il se fait dézinguer

Plus sélectionné par Didier Deschamps depuis 2020, Houssem Aouar a pris la décision de changer de nationalité sportive. Le joueur de l'OL a pris la décision de représenter l'Algérie sur la scène internationale. Mais ses justifications ont entraîné une petite polémique. D'anciens membres de l'équipe de France comme Djibril Cissé ou Raymond Domenech n'ont pas été convaincus.

Né à Lyon, Houssem Aouar a décidé d'opter pour la sélection algérienne. Pas appelé en équipe de France depuis 2020, le milieu de terrain de l'OL a décidé de porter les couleurs de son pays d'origine. Lors d'un entretien accordé à la Fédération algérienne de football, Aouar a justifié sa décision : « Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l'équipe de France, j'ai ressenti tout simplement un regret. J'ai senti que pour ma part, et personnellement, je n'avais pas fait le choix qui me convenait » . Des propos, qui ne passent pas.

Il claque la porte de l’équipe de France, «avec l’Algérie il porte les bouteilles d’eau» https://t.co/b66X28hQrC pic.twitter.com/pBfVKTol2B — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

« Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie »

Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech estime que cette déclaration est un manque de respect pour l'Algérie. « Moi, ça m’agace par rapport à l’Algérie. On ne peut pas dire ça d’une autre sélection. Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie de dire que parce qu’il ne peut plus jouer en équipe de France, tiens je vais aller en Algérie. S’il fait ça au moment où il est au top niveau et que c’est lui qui décide qui il choisit réellement ok, mais là il diminue quelque part l’idée qu’on peut avoir de cette équipe d’Algérie en disant je ne suis pas bon pour l’équipe de France, alors je parle de mon cœur et j’y vais. Mais il ne joue même pas à Lyon » a-t-il déclaré.

« Ça me dérange un peu »