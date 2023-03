Il lâche la France pour l’Algérie et déclenche une polémique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Houssem Aouar a confirmé qu'il avait choisi d'endosser le maillot de la sélection algérienne après avoir connu une sélection avec l'équipe de France en amical en 2020. Mais le milieu de terrain de l'OL a lâché une petite phrase sur les Bleus qui risque de déclencher une tempête médiatique.

C'est désormais officiel, Houssem Aouar jouera pour l'Algérie. Sur son compte Instagram , le milieu de terrain de l'OL a annoncé son choix définitif accompagné du message suivant : « Tahia Djazaïr » (Vive l’Algérie). Il faut dire qu'après avoir connu une première sélection en équipe de France le 7 octobre 2020 face à l’Ukraine en amical, Houssem Aouar a longtemps attendu sa deuxième convocation. En vain.

«J’ai ressenti, tout simplement, un regret»

Par conséquent, le joueur formé à l'OL a donc choisi l'Algérie, mais sa sortie sur l'équipe de France risque de faire polémique. « Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l’équipe de France, j’ai ressenti, tout simplement, un regret. Pour ma part, personnellement, je n’avais pas fait le choix qui me convenait », lâche-t-il au média officiel de la Fédération Algérienne de Football.

«Cette sélection représente énormément pour moi»