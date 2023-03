Il lâche la France pour l’Algérie, «c’est humiliant»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Houssem Aouar portera les couleurs de l'Algérie à l'avenir après avoir honoré une sélection avec l'équipe de France en match amical. Le milieu de terrain de l'OL a assuré que ce n'était pas un choix par défaut, ce que Raymond Domenech a du mal à entendre, assurant même que « c’est humiliant » pour les Fennecs.

C'est une décision qui fait parler. Après avoir honoré une sélection avec l'équipe de France le 7 octobre 2020 face à l’Ukraine en amical, Houssem Aouar a effectivement décidé de changer de nationalité sportive et portera désormais les couleurs de l'Algérie. Un choix qu'il a justifié auprès des médias de la Fédération Algérienne de Football.

Il claque la porte de l’équipe de France, «avec l’Algérie il porte les bouteilles d’eau» https://t.co/b66X28hQrC pic.twitter.com/pBfVKTol2B — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Aouar assure que «ce n’est pas un choix par défaut»

« Je peux comprendre certaines pensées. Ce n’est pas un choix par défaut. Si ça l’était, je ne l’aurais pas fait maintenant. J’ai encore de nombreuses années devant moi. J’aurai pu attendre mais là, non. C’est un choix du cœur. (…) C’est un signe du destin. Je vais démontrer ce que je sais faire sur le terrain », confiait le milieu de terrain de l'OL. Une explication qui n'a absolument pas convaincu Raymond Domenech qui critique le futur international algérien.

«Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie»