Équipe de France : Snobé, il envoie un message à Deschamps

Ce jeudi, Didier Deschamps a révélé sa liste pour les rencontres de l’équipe de France face aux Pays-Bas et à l’Irlande, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Très performant avec l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo était un des joueurs pré-convoqués par le sélectionneur des Bleus. S’il n’a finalement pas été retenu, le défenseur âgé de 23 ans ne désespère pas et a fait passer un message à Deschamps.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa première liste depuis la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Argentine, le 18 décembre dernier. Après les récentes retraites internationales de Karim Benzema, Steve Mandanda, Hugo Lloris et Raphaël Varane, il y avait quelques incertitudes sur les joueurs choisis par le sélectionneur de l’équipe de France.

Todibo absent de la liste de Deschamps

Notamment en ce qui concerne les défenseurs centraux. Si Didier Deschamps a rappelé Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et William Saliba, il a décidé de convoquer pour la première fois Wesley Fofana. Au grand dam de Jean-Clair Todibo, présélectionné mais qui n’a finalement pas été retenu. Le défenseur de l’OGC Nice s’est exprimé à ce sujet après la victoire de son équipe face au Sheriff Tiraspol (3-1), jeudi soir en huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence.

« Ça ne me pose aucun problème de ne pas être appelé aujourd'hui »