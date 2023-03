Grosse inquiétude pour deux stars, la sortie troublante de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champions du monde en 2018 et cadres de l'équipe de France au milieu de terrain, Paul Pogba et N'Golo Kanté vivent un véritable calvaire depuis plusieurs mois. Victimes de blessures à répétition, les deux joueurs n'ont pas été appelés par Didier Deschamps ce jeudi. Présent en conférence de presse, le sélectionneur a lâché un message lourd de sens sur ces absences.

Didier Deschamps était très attendu. Pour sa première liste des 23 depuis la finale perdue face à l'Argentine en finale du Mondial, le sélectionneur de l'équipe de France a convoqué un groupe rajeuni après les retraites internationales de Raphaël Varane, Hugo Lloris, Karim Benzema ou encore de Steve Mandanda, mais aussi les blessures de certains cadres comme Paul Pogba ou encore N'Golo Kanté.

Pogba et Kanté encore indisponibles

Le milieu de terrain de la Juventus a rechuté et s'est blessé à l'adducteur gauche. Pogba va devoir s'absenter des terrains pendant plusieurs semaines. Quant à N'Golo Kanté, il n'a pas, non plus, été épargné par les blessures, mais les dernières nouvelles sont positives. Le joueur de Chelsea serait proche d'un retour sur les terrains de Premier League.

« J'ai pas peur de plus les revoir, mais... »