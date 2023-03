L’équipe de France mêlée à l’énorme imbroglio Pogba

La rédaction

Le retour de Paul Pogba en Italie ne se passe pas vraiment comme prévu. Le Français n’a joué que 35 petites minutes avec la Juventus depuis le début de la saison et après un retour retardé il a une nouvelle fois rechuté et devrait être absent pour une vingtaine de jours au moins. Forcément, ça ne plait pas du tout de l’autre côté des Alpes...

On pensait le calvaire de Paul Pogba enfin terminé lorsqu’il est entré en jeu face au Torino, le 28 février dernier (4-2). L’espoir est devenu encore plus grand avec sa nouvelle expérience d’une quinzaine de minutes face à l’AS Roma seulement quelques jours plus tard (1-0), mais finalement le Français de la Juventus s’est une nouvelle fois blessé.

Un grand nom recale le PSG, grande nouvelle pour Zidane https://t.co/05bw7ODr5X pic.twitter.com/Ol9KFio3Yf — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

A peine revenu, déjà blessé

Pogba n’était en effet pas dans le groupe qui a gagné à l’Allianz Stadium dimanche dernier face à la Sampdoria (4-2) et ne sera pas présent pour le match retour de Ligue Europa de ce jeudi, face à Fribourg. Selon les dernières indiscrétions de la presse italienne, il devrait être absent pour une vingtaine de jours au moins et au sein de la Juventus on croise les doigts pour l’avoir d’ici la demi-finale aller de Coppa Italia du 4 avril, face à l’Inter.

« Je lui aurais dit de se faire payer par l’équipe de France ! »