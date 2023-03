Deschamps écarte un joueur de l’OM, il s’explique

La rédaction

Ce jeudi 16 mars, Didier Deschamps rendait publique sa liste des 23 joueurs qui défendront le maillot de l'équipe de France lors des éliminatoires de l'Euro 2024. La première liste depuis la Coupe du monde était attendue, surtout après les récentes retraites de cadres de l'équipe de France. Et les deux perdants du mondial 2022 sont Matteo Guendouzi et Axel Disasi, non sélectionnés. Deschamps a tenu à éclairer ce choix.

Comme à son habitude, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, prolongé jusqu'en 2026, a répondu aux nombreuses questions des journalistes présents en conférence de presse pour évoquer les choix qu'il a fait. Et comme à chaque liste, le choix est dur mais il n'est pour autant pas définitif, comme l'a rappelé le sélectionneur des Bleus depuis 2012.

Des nouveaux et des perdants

Les récentes retraites de Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema et Steve Mandanda ont largement rebattu les cartes pour les joueurs attendant d'être convoqué un jour avec les Bleus. Khéphren Thuram, Brice Samba et Wesley Fofana sont donc les nouvelles têtes qui découvriront le château de Clairefontaine. Le bonheur des uns fait le malheur des autres car malgré ces retraites, Matteo Guendouzi et Axel Disasi n'ont pas su en profiter pour postuler à une place dans ce groupe, alors qu'ils étaient présents lors de la Coupe du monde.

« Rien n'est définitif »