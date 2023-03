De l’OM à l’équipe de France, l’incroyable parcours de Brice Samba

La rédaction

Poussé vers la sortie par l’OM en 2017, Brice Samba prend une incroyable revanche cinq ans plus tard. Après une aventure réussie en Angleterre, le voilà qui brille de mille feux au RC Lens. Un gardien de but qui vient d’être appelé par Didier Deschamps ce jeudi… Portrait.

Fils de l'ancien portier international congolais Brice Samba, Brice Samba Jr commence sa carrière en 2001 avec la Parcy Vallée d'Eure, Pacy-Menilles actuellement, il passe une saison avec le club normand puis sera transféré vers ALM Evreux. Son ascension commence là bas, il porte le maillot du club pendant 4 ans avant de franchir un palier en signant dans le centre de formation du Havre AC.

Le Havre, les premiers pas d'un pro

En 2006, Samba arrive dans le centre de formation du Havre AC, il fait toutes ses classes chez le club doyen du football français et signe son premier contrat professionnel en 2010 à l'âge de 16 ans, le plus jeune joueur du club à signer un contrat professionnel à cet âge là. Dans un premier temps, il joue dans la réserve puis sera, ensuite, convoqué par l'équipe première où il devient le portier numéro 1 du club. Ses premiers matchs en tant que professionnel étaient en Coupe de France, en deux matchs il n'encaisse qu'un seul but. En manque de temps de jeu avec le Havre, 2 matchs joués, il décide de mettre les voiles. Malgré les relances du club, le joueur décide de ne pas signer une prolongation de contrat et la direction n'a pas d'autres choix que de le vendre à l'Olympique de Marseille, six ans après son arrivée.

Passage difficile à l'OM

Samba est recruté lors du mercato hivernal de 2013. L'Olympique de Marseille décide d'enrôler le franco-congolais afin d'être la doublure de Steve Mandanda. Il signe un contrat de 4 ans avec le club phocéen pour un montant avoisinant les 500.000 euros. Il ne jouera aucun match durant la deuxième partie de saison, un an plus tard il est titularisé lors d'un match face à Rennes en 32èmes de finale de la Coupe de France, ils n'encaissent aucun but pendant 120 minutes, pourtant il ne jouera aucun match jusqu'à la dernière journée du championnat où il profite de la blessure de Mandanda pour faire son entrée en jeu et signer son premier match en Ligue 1. En 4 ans passés à l'Olympique de Marseille, il compte 5 matchs joués, très peu. Il est prêté pour la saison 2015-2016 à l'AS Nancy-Lorraine qui évoluait en Ligue 2. Entre blessure, qui l'avait écarté 2 mois des terrains, et mauvaise forme, le portier français n'a disputé que 6 matchs toutes compétitions confondues et retourne à l'OM à la fin de la saison. Il passe une saison complète sur le banc sans disputer la moindre rencontre.

SM Caen, la belle histoire commence

Arrivé à la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Brice Samba décide de rejoindre le Stade Malherbe de Caen en 2017. Il y paraphe un contrat de 4 saisons et devient la doublure de Rémy Vercoutre. Son premier match avec le club normand fut en Coupe de la Ligue face à Lorient où son équipe s'était qualifiée au prochain tour puis s'est faite éliminée au tour suivant face à l'AS Monaco. En Ligue 1, il profite de l'exclusion de Vercoutre face au LOSC pour faire ses débuts en championnat pour la 21e et 22e journées. Lors du nouvel exercice 2018-2019, il hérite d'une place de numéro 1 après que Rémy Vercoutre ait retiré ses gants (crampons). Son premier match fut catastrophique face au Paris Saint Germain. En plus d'avoir été battu sur le score de (0-3), il est aussi fautif des 2 buts qui lui ont été inscrit. Il réussit quand même à se racheter durant la saison avec des arrêts importants et décisifs. Malheureusement il ne parvient pas à aider son club à se maintenir en Ligue 1.

Nottingham Forest, le début d'une ascension fulgurante

Brice Samba rejoint lors de la saison 2019-2020 Nottingham Forest pour une durée de 3 ans. Le gardien signe en Angleterre sans pour autant savoir que sa carrière allait prendre un tournant incroyable. Il dispute 133 matchs en 3 ans et aide son club lors de la saison 2021/2022 pour l'accession en Premier League. Il réussit à lui seul l'exploit d'éliminer Sheffield United en arrêtant 3 penalties en demi-finale comptant pour la montée en première division anglaise. Son équipe dispute la finale à Wembley face à Huddersfield et la remporte sur le score (1-0).

Retour en Ligue 1 par la porte du RC Lens

Samba pose ses valises à Lens et fait son grand retour en Ligue 1 auréolé du titre de championship anglaise. Le gardien de 28 ans, le plus cher acheté par le club (5 millions d'euros), revient en France avec un autre statut. Il s'impose comme titulaire indiscutable avec les "Sang et Or". Brice Samba est aujourd'hui l'un des meilleurs gardiens du championnat français, il est le gardien qui a le plus touché de ballon hors de sa surface en Ligue 1.

Appelé par Deschamps

En 2012, il reçoit une convocation pour participer au stage de la sélection congolaise à Auxerre (France), Brice Samba répond favorable à celle-ci mais décline les autres notamment celle pour les éliminatoires de la CAN-2015. Le joueur, qui était aussi international français espoir U19, avait indiqué qu'il n'avait toujours pas fait son choix quant à la sélection qu'il allait représenter. Pressenti pour être appelé en équipe de France, Brice Samba vient en effet d’être convoqué par Didier Deschamps ce jeudi. Avec Mike Maignan et Alphonse Aréola, le Lensois est retenu pour les deux rencontres face au Pays-Bas et à l'Irlande comptant pour éliminatoires de l'Euro 2024. Sacré parcours. Et ce n’est pas terminé…