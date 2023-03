Equipe de France : Pourquoi Mbappé doit être le nouveau capitaine

La rédaction

Après le départ à la retraite de Hugo Lloris, l’équipe de France doit trouver son nouveau capitaine. Si Didier Deschamps a confié ne pas avoir tranché sur la question, il est évident que le leader incontesté du groupe tricolore porte le nom de Kylian Mbappé. Sur le terrain comme en dehors, il a suffisamment prouvé sa valeur. Le brassard doit être autour de son bras.

Le brassard doit revenir à Kylian Mbappé après le départ d'Hugo Lloris en retraite, c'est un choix logique surtout qu'il s'impose comme le meilleur élément de la sélection et l'un des meilleurs joueurs du monde. Au PSG comme en équipe de France, Kylian Mbappé est un véritable leader. Sur le terrain, il ne manque pas de rappeler ses coéquipiers à l'ordre quand cela est nécessaire. A la fin du match face au Bayern, défaite (0-1), Mbappé avait pris la parole pour motiver ses camarades en vue de la rencontre retour. Dans des propos rapportés par Le Parisien , un proche du groupe a confié à propos du leadership de l'enfant de Bondy : « Il ne se force pas, il prend la parole de plus en plus naturellement. C'est dans sa personnalité. Et puis, il montre l'exemple au quotidien, alors les messages qu'il délivre ont forcément du sens » En sélection, souvenez-vous lors de la triste finale face à l'Argentine en Coupe du Monde 2022 au Qatar, Mbappé avait non seulement remis les compteurs à égalité en inscrivant un doublé en l'espace d'une minute mais il a aussi motivé ses coéquipiers avant le début de la prolongation mais aussi après le troisième but argentin signé Messi. Il finit par égaliser à 118e minute.

«Son heure viendra» : Il recale Kylian Mbappé et s’explique https://t.co/M5oTevkZvu pic.twitter.com/w6DZHcUA2M — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Le profil inné d'un capitaine

A l'image de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, Kylian Mbappé détient cette fibre qui fait de lui un capitaine inné. Son talent et son engagement forcent le respect de ses compères au point même où son envie et sa hargne sur le terrain les poussent de manière indirecte à se donner à fond. Mais une chose pourrait peut-être laisser Didier Deschamps réfléchir à deux fois avant de donner le brassard à Mbappé, il s'agit de son franc-parler avec la presse. Mais ce n'est pas non plus un paramètre ultra décisif puisque le staff pourrait envoyer quelqu'un d'autre devant les micros puisqu’il n'est pas demandé au capitaine d'assister à toutes les conférences de presse.

Mbappé capitaine ? Verdict la semaine prochaine

Une réunion entre Deschamps et les cadres du vestiaire est prévue à Clairefontaine. Celle-ci aura comme objectif d'annoncer le futur capitaine de l'équipe de France avant d'aborder les échéances à venir : « Kylian fait partie des possibles, mais cela passera par des discussions avec eux avant de prendre ma décision. Capitaine, ce sont des responsabilités, des obligations un peu plus importantes, et je veux avoir cette discussion en interne ». Les deux favoris sont Mbappé et Griezmann. Ce dernier, ancien du vestiaire, jouit d'une belle cote chez Didier Deschamps mais n'a malheureusement jamais été capitaine en club ce qui pourrait jouer en faveur de Kylian Mbappé.

Rabiot déjà hors course pour le capitanat