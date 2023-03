Deschamps prolonge avec l’équipe de France, il hallucine

Thibault Morlain

Après la Coupe du monde, la question de l’avenir de Didier Deschamps se posait. Finalement, le verdict est rapidement tombé et le sélectionneur des Bleus a prolongé son contrat jusqu’en 2026. Une énorme décision qui fait encore réagir aujourd’hui. Jérôme Rothen a admis ne pas comprendre ce choix avec Deschamps.

En atteignant le dernier carré de la Coupe du monde, Didier Deschamps avait gagné la possibilité de décider pour son avenir sur le banc de l’équipe de France. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Telle était la question qui se posait et finalement, Noël Le Graët, désormais ex-président de la FFF, a offert un nouveau contrat de 4 ans à Deschamps, désormais à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026.

En plein clash, Deschamps répond aux attaques de Benzema https://t.co/J3J2ZiRAuU pic.twitter.com/NRy2EIP3on — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Rothen s’interroge sur la prolongation de Deschamps

Ce jeudi, au micro de RMC , Jérôme Rothen est revenu sur cette prolongation de Didier Deschamps. Et il ne comprend toujours pas : « Par moment, j’ai du mal à comprendre pourquoi il a voulu rester et pourquoi le président de la Fédération à l’époque, il y a encore quelques semaines, l’a confirmé pendant 4 ans. Ce qu’il veut mettre en place, il a du mal à le mettre en place ».

« Il y a moyen de faire mieux »