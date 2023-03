Equipe de France : France 98 s’attaque à Deschamps

Thibault Morlain

Ce n’est aujourd’hui plus un secret, malgré qu’ils soient champions du monde 1998 avec l’équipe de France, Didier Deschamps et Christophe Dugarry sont loin d’être les meilleurs amis du monde. Des tensions visibles à chaque prise de parole de chacun. Et ce jeudi, au micro de RMC, Dugarry s’est d’ailleurs agacé à propos du sélectionneur de l’équipe de France.

Après la finale perdue de Coupe du monde, l’équipe de France va faire son retour sur les terrains dans les prochains jours pour les éliminations de l’Euro 2024. A cette occasion, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse ce jeudi pour communiquer sa liste des joueurs convoqués pour les matchs à venir des Bleus. Un retour au premier plan du sélectionneur qui s’est retrouvé au coeur des débats lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC . Présent pour l’occasion, Christophe Dugarry a dit ce qu'il avait à dire sur Deschamps et il a lâché certaines critiques.

En plein clash, Deschamps répond aux attaques de Benzema https://t.co/J3J2ZiRAuU pic.twitter.com/NRy2EIP3on — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

« Il y a des choses qui ne sont pas expliquées »

« Sur le fond, il mérite d’être prolongé. Je l’ai déjà dit plusieurs fois. Mais sur la forme, il y a des choses qui ne sont pas expliquées. On nous a encore envoyé l'affaire Benzema. On n'en peut plus de cette histoire ! Ce n'est pas ça qu'on a envie d'avoir. Est-ce qu'un journaliste a demandé : "qu'est-ce qui s'est passé durant les 80 premières minutes (de la finale Argentine-France, ndlr) ? Comment ça se fait qu'on se soit fait manger comme ça par les Argentins ? Il n’y a eu aucun bilan sportif qui a été fait », a alors lâché Christophe Dugarry.

« On ne parle pas football »