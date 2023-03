Mbappé, Griezmann… Qui doit être capitaine de l’équipe de France ?

La rédaction

On avait quitté l’équipe de France la tête basse suite à la finale perdue de Coupe du monde contre l’Argentine. Alors qu’on va retrouver les Bleus d’ici quelques jours à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2024, Didier Deschamps a communiqué sa liste des joueurs convoqués ce jeudi. Et lors de la conférence de presse du sélectionneur qui a suivi, une question était très attendue. Qui sera le nouveau capitaine de l’équipe de France ?

Suite à la Coupe du monde, une page s’est tournée en équipe de France. En effet, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont notamment décidé de prendre leur retraite internationale. Deux départs qui redistribuent les cartes en ce qui concerne le brassard de capitaine. Didier Deschamps a perdu son capitaine et son vice-capitaine et désormais la question est de savoir qui sera le nouveau patron de l’équipe de France.

Mbappé ou Griezmann ?

Alors que les Bleus vont affronter les Pays-Bas et l’Irlande dans quelques jours, on se demande qui récupérera le brassard de capitaine. Deux noms sortent : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. D’autres joueurs, comme Olivier Giroud ou Adrien Rabiot, pourraient y prétendre, mais ce sont l’attaquant du PSG et celui de l’Atlético de Madrid qui sont le mieux placés pour succéder à Hugo Lloris.

« Ça passera par des discussions avec eux »