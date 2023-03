En plein clash, Deschamps répond aux attaques de Benzema

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attaqué par Karim Benzema dans la foulée de son interview accordée au Parisien, Didier Deschamps s'est présenté en conférence de presse ce jeudi pour dévoiler sa liste. Et bien évidemment, le sélectionneur de l'équipe de France a une nouvelle fois évoqué ce sujet sensible.

L'affaire Benzema n'en finit plus de faire parler. Il faut dire que trois mois après la Coupe du monde, Didier Deschamps a lâché ses vérités sur le départ de l'attaquant du Real Madrid juste avant le coup d'envoi du Mondial. Le sélectionneur a expliqué que la « décision » de Karim Benzema que « ne dira pas le contraire ». Mais le Ballon d'Or a répondu en qualifiant Didier Deschamps de menteur. Mercredi soir, Karim Benzema a assuré au micro de Canal+ qu'il n'a « rien à déclarer », avec un clin d'œil malicieux qui en dit long. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'ancien coach de l'OM s'est montré très clair à ce sujet.

Clash avec Deschamps, Benzema donne sa «réponse» https://t.co/e0KVhyZQ3P pic.twitter.com/7qMhCuPwIX — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

«Pour moi c'est un sujet qui est clos»

« Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Je sais que c’est un sujet qui vous intéresse, qui peut mener à des débats et des polémiques. Moi je vous le dis très tranquillement, j’ai eu à m’exprimer dernièrement pour dire ce qui s’était passé, c’est un sujet qui est clos et qui est derrière pour moi. Je ne vais pas recommenter quoi que ce soit, libre à vous de débattre ou de dire ce que vous voulez. Pour moi l’important c’est ce qu’il y a devant nous, l’avenir et ces deux matchs qui nous attendent », lance Didier Deschamps devant les médias avant d'être relancé sur l'affaire Benzema.

«Maintenant c'est derrière»