Benzema lâche une réponse à Deschamps

Après la victoire du Real Madrid contre Liverpool mercredi soir (1-0), Karim Benzema a été invité à commenter son clash avec Didier Deschamps. L'attaquant madrilène, sourire en coin, assure qu'il n'a « rien à déclarer » à ce sujet. Du moins pour le moment.

Comme à son habitude, Karim Benzema a démontré qu'il était hermétique à la pression. Mercredi soir, l'attaquant français a permis au Real Madrid de s'imposer contre Liverpool (1-0), confirmant ainsi la qualification pour les quarts de finale. Et pourtant, la semaine n'a pas été de tout repos pour l'ancien Lyonnais qui s'est retrouvé au cœur d'un nouveau clash avec Didier Deschamps. Le sélectionneur a assuré que départ de son attaquant avant la Coupe du monde était la « décision » de Karim Benzema que « ne dira pas le contraire » d'après Didier Deschamps.

«Rien à déclarer»

Sauf que Karim Benzema semble avoir l'intention de dire le contraire. Rapidement, sur Instagram , l'attaquant du Real Madrid avait réagi, qualifiant Didier Deschamps de menteur. « Mais quelle audace », écrivait même le Ballon d'Or qui s'est retrouvé mercredi soir face au micro des médias pour la première fois depuis l'interview du sélectionneur de l'équipe de France. Interrogé par Canal+ , c'est un Karim Benzema malicieux qui répond qu'il n'a « rien à déclarer », quittant la zone d'interview en lâchant un clin d'œil.

Benzema n'en a pas terminé