Deschamps - Benzema : La guerre est déclarée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Trois mois après la Coupe du monde, Didier Deschamps est enfin sorti du silence sur l'affaire Benzema. Le sélectionneur de l'équipe de France assure que tout s'est bien passé et se dédouane de toute responsabilité concernant le départ de l'attaquant du Real Madrid du Qatar. Mais visiblement, Karim Benzema n'est pas du tout convaincu.

A quelques jours de sa première liste après la Coupe du monde, Didier Deschamps a décidé de prendre la parole. Le sélectionneur de l'équipe avait des choses à dire. Et pour cause, les sujets brûlants ne manquent pas dans le football français ces dernières semaines. Il a notamment été invité à commenter l'épisode avec Karim Benzema, qui avait quitté le rassemblement de l'équipe de France en catimini quelques jours avant le coup d'envoi du Mondial. Une situation qui n'a pas manqué de susciter les doutes et de faire polémique. Mais Didier Deschamps assure qu'il n'y avait aucun problème.

PSG - Mercato : Paris prêt à dire non à Messi ? 👇 pic.twitter.com/TqAdBhohBm — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

«C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire»

« Je perds un joueur très important, un de plus. Je me dois d’encaisser. Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : C’est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. Dans sa communication sur son réseau social, il fait part de sa déception de devoir renoncer, mais justifie ce choix par son souci de penser à l’équipe. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte », lance le sélectionneur de l'équipe de France dans une interview accordée au Parisien .

«Mais quelle audace»