Deschamps lance une invitation inattendue à Benzema

Axel Cornic

On les dit en froid depuis les évènements survenus en marge de la dernière Coupe du monde, mais Didier Deschamps a souhaité calmer les choses autour de Karim Benzema, avec des entretiens accordés à plusieurs médias ces dernières heures. Dans les colonnes du Figaro, le sélectionneur a notamment souhaité lancer un appel au Ballon d’Or 2022...

Entre Karim Benzema et l’équipe de France, l’histoire est tumultueuse. La fin a d’ailleurs des airs de tragédie, avec un forfait qui tombe juste avant la Coupe du monde, un départ en pleine nuit assez étrange et l’annonce d’une fin de carrière quelques heures après la défaite des Bleus en finale.

Benzema répond à Deschamps et lâche une folle accusation https://t.co/mbE90NpCki pic.twitter.com/DDESob1UPe — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« Je ne suis pas là pour le dissuader »

Ce samedi cette polémique revient sur le devant de la scène, puisque Didier Deschamps a livré plusieurs entretiens très fournis à des médias français. C’est le cas du Figaro , avec le sélectionneur qui a évoqué la décision de Karim Benzema de refermer le chapitre équipe de France. « Je ne suis pas là pour le dissuader. Ni lui, ni aucun autre. J’ai moi-même vécu cette situation. Il s’agit toujours d’une décision murement réfléchie. En tant que sélectionneur, tant que je n’ai pas l’interlocuteur en direct, je considère que je ne sais pas » a expliqué le patron des Bleus .

« Début janvier, sa décision n’était pas encore prise »

« Sans entrer dans le détail de nos discussions, quand je l’ai eu au téléphone après ma prolongation, début janvier, sa décision n’était pas encore prise » a poursuivi Didier Deschamps, qui après la Coupe du monde a décidé de prolonger son contrat avec la FFF jusqu’en 2026. « Après, j’avais une pré-liste à faire pour les rencontres de mars. J’ai repris contact avec lui. Là, il m’a dit qu’il avait décidé d’arrêter sa carrière internationale. Je comprends et je respecte son choix ».

Un hommage rendu le 27 mars ?