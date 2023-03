Le Graët mis à la porte, Didier Deschamps riposte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cœur de plusieurs affaires et pointé du doigt par un rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), Noël Le Graët a quitté la présidence de la FFF, laissant provisoirement la place à Philippe Diallo. Un départ qui touche Didier Deschamps, qui ne cache pas son affection pour l’ex-patron du football français malgré la crise qui a éclaté en début d’année.

Accablé par de nombreuses affaires, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la FFF, laissant la place Philippe Diallo jusqu'au 10 juin, date de l'Assemblée fédérale. De quoi forcément fragiliser Didier Deschamps, l’un des plus proches du désormais ex-patron du football français, à l’origine de la dernière prolongation du sélectionneur. Interrogé par Le Parisien sur la crise qui sévit actuellement à la 3F, Deschamps reconnaît n’avoir « pas bien du tout » vécu ce moment et revient sur sa relation forte avec Noël Le Graët.



Deschamps sort enfin du silence et se lâche sur Benzema https://t.co/DUYCtK7Te9 pic.twitter.com/rDYtUZxQ90 — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« Je lui serai toujours reconnaissant »

« Quoi que je dise, je sais que mes propos seront interprétés. Si je le défends, on dira que c’est parce qu’il m’a prolongé. Si je le critique, on dira que je le lâche parce qu’il est parti. Je lui serai toujours reconnaissant de m’avoir confié le poste de sélectionneur, de m’avoir renouvelé, ensuite, sa confiance. Chacun peut admettre, je crois, que la bonne marche de notre binôme a été un élément important dans les succès qui ont marqué cette décennie. Après, je ne vais pas refaire l’historique de la crise qui a conduit à son départ. Sa situation personnelle mettait en difficulté l’institution et sans doute le football français dans son ensemble. D’où sa décision de démissionner. Au regard de tout ce qu’il a accompli auparavant pour la FFF et notre football, c’est vraiment regrettable pour lui de se retrouver dans cette situation-là », confie Didier Deschamps, précisant avoir eu au téléphone l’ancien président de la Fédération depuis le début du scandale.

« Je ne vais pas le renier »