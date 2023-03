Il fait les yeux doux à Deschamps, ça a enfin payé

La rédaction

Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera la première liste post-Coupe du Monde. Une liste qui devrait énormément changer à cause des retraites récentes de Raphaël Varane, Steve Mandanda, Karim Benzema et d'Hugo Lloris. Ainsi, de nouveaux joueurs frappent à la porte, notamment Jean-Clair Todibo. Et le défenseur niçois semble avoir été entendu par Didier Deschamps.

Depuis l'éviction de Lucien Favre et l'arrivée de Didier Digard à la tête de l'OGC Nice, les Aiglons ont retrouvé des couleurs et sont sur une belle dynamique. A tel point que ce renouveau niçois semble avoir alerté le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui a décidé de pré-convoquer Jean-Clair Todibo.Ces dernières semaines, le défenseur niçois n'a eu de cesse d'interpeller le sélectionneur pour une place chez les Tricolores.

« Je veux représenter mon pays, la France »

Début février, Jean-Clair Todibo affirmait au micro de Prime Video vouloir jouer sous les couleurs françaises : « Prendre la place de Raphaël Varane en équipe de France ? C'est un joueur avec une énorme carrière. Aujourd'hui, il prend sa retraite internationale très tôt. Il a 29 ans. A mon avis, il a tout gagné. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller en équipe de France. Je veux représenter mon pays, la France. C'est mon objectif ultime de jouer pour l'équipe de France, de défendre mes couleurs. »

Todibo pré-convoqué