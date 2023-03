Une star de l’équipe de France va rendre un grand service à Deschamps

La rédaction

Toujours à la recherche d’un latéral droit, Didier Deschamps a plusieurs options à tenter et Pierre Kalulu en est une. Le joueur de l’AC Milan pourrait d’ailleurs bénéficier du fait d’évoluer avec Olivier Giroud bien qu’il pense que le lobbying ne fonctionne pas nécessairement avec Didier Deschamps.

Durant la Coupe du monde, ni Jules Koundé, ni Benjamin Pavard n'ont convaincu au poste de latéral droit. Par conséquent, Didier Deschamps pourrait être tenté d'essayer de nouvelles choses à ce poste et Pierre Kalulu, qui brille à l'AC Milan, postule pour une place dans le groupe de l'équipe de France.

▶️ Une star du PSG refuse de rejoindre Cristiano Ronaldo pour l'instant 👇 pic.twitter.com/aEkAbzHBI9 — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Kalulu ouvre la porte aux Bleus

« Je suis devant ma télé à regarder les listes depuis que je suis petit. Ça fait déjà un moment. Je vais y être forcément un peu plus attentif cette fois. J'ai eu la chance que le public me découvre au poste de défenseur central à Milan, mais j'ai évolué au poste de latéral durant ma formation. Ce poste-là me convient pas mal », lance le défenseur de l'AC Milan, invité de L'Equipe de Greg .

«Le lobbying ne marche pas trop»