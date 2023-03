Deschamps l’a oublié, il l’attend au tournant

Thomas Bourseau

Bien qu’il fasse parler de lui au Milan AC, Pierre Kalulu n’a pas bénéficié d’un ticket pour le Mondial au Qatar. L’international espoir de 22 ans compte bien rectifier le tir avec l’équipe de France.

À l’automne dernier, l’équipe de France a été à une séance de tirs au but près de remporter un troisième titre de champion du monde et surtout, le second d’affilée après le sacre des Bleus en Russie en 2018. Mais finalement, c’est l’Argentine qui s’est assise sur le toit du monde au Qatar.

Deschamps n’a pas retenu Kalulu pour le Qatar

Malgré ses performances remarquées avec le Milan AC, Pierre Kalulu n’avait pas été invité à la fête par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France avait fait confiance à d’autres profils en défense. Mais avec le départ à la retraite de Raphaël Varane, le défenseur du Milan AC compte bien monter dans le train bleu.

Coup dur pour Deschamps, il plaque l’équipe de France https://t.co/RBsbWEgCm1 pic.twitter.com/zBbWojqET3 — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

«Quelque chose que vous voulez atteindre et dont vous voulez faire partie»